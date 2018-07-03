AK Parti'den İyi Partili Yokuş Hakkında Suç Duyurusu

AK Parti Çorum Teşkilatları, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Çorum'dan yüksek oranda oy çıkması ve kentteki icra dosyalarıyla ilgili sosyal medya hesabından hakaret içerikli yaptığı paylaşım nedeniyle İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çorum Adliyesi önünde basın açıklaması yapan AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, daha milletvekili seçilip yeminini etmeden Türk milletine ve Çorumlulara hakaret eden İYİ Partili Fahrettin Fahrettin Yokuş'u kınadığını açıkladı. Milletvekillerinin Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet için milletten oy isteyip, oy aldığını vurgulayan Karadağ, "Onların yapması gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) bu milleti yönetecek yasaları çıkarmak, bu millete olumlu anlamda ne katkı sunabiliriz, milletin temsilcisi olarak TBMM'ye talepleri taşımaktır. Ama yemin dahi etmeden tamamen şova dönük Çorumlu hemşehrilerimizi üzen ve onlara hakaret ederek milletvekilliğine başlayan bu milletvekili elbette bir dahaki seçimlerde Konya halkından da gerekli dersleri alacaktır diye düşünüyoruz" dedi.

Konyalılara da seslenen Karadağ, "Nasıl Çorumlular olarak bizler kınıyorsak, hakaretinin karşılığında Türk milleti olarak dayanışma amaçlı kınamaya da davet ediyoruz. Bugün suç duyurusunda bulunuyoruz. Suç duyurusundan sonra tazminat davaları da gelecektir. Ayrıca tazminat davaları da açacağız. Perşembe günü Ankara Çorumlular Federasyonu olarak da Ankara Adliyesinde de suç duyurusunda bulunacağız. Şova dönük bu tür açıklamalar milletimize bir şey katmayacaktır. Bu milletvekilimizi de Konyalılar ya da Konya'da yaşayan Çorumluların da her fırsatta defalarca özür dileyene kadar yüzüne vurmasını ve hakaretinin karşılığını nezaketle Türk milletinin edebine uygun şekilde vermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Yokuş'un hem hakaret edip hem de Çorum'daki resmi bilgileri yanlış bir şekilde kamuoyuna deklare ettiğini anlatan Karadağ, "İl merkezinde 4 olmak üzere ilçelerimizle birlikte 10 tane icra vardır. Paylaşımında 399 bin borçludan bahsetmektedir. Çorum'un tamamında geçmiş yıllarda dahil 113 bin 980 icra dosyası vardır" diye konuştu.

Vatandaşlarla birlikte hesap sormaya geldiklerini kaydeden Karadağ, hem suç duyurusunda bulunacaklarını hem de tazminat davası açacaklarını belirterek, tazminat davasından kazanılan paralarla AK Parti İl binası önünde vatandaşlara döner ikram edeceklerini sözlerine ekledi.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da, Yokuş'un paylaşımında iftira, ahlaksızlık ve edepsizliğin bulunduğunu belirterek, "Milletin iradesine karşı koymak var. Bir zamanlar birilerinin orduyu göreve çağırdığı düşüncenin aynısını burada görüyoruz. Bu zatı şiddet ve nefretle kınıyoruz. Hukuk önünde inşallah hesap verecek. Bizde Mecliste hukuk ve yasalar çerçevesinde gereken hesabı kendisinden soracağız" diye konuştu.

Açıklamaların ardından Belediye Başkanı Zeki Gül, partililer ve vatandaşlar hazırladıkları şikayet ve tazminat davası dilekçelerini savcılığa teslim etti. - ÇORUM