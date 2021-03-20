AK Parti'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Yetkili Cumhurbaşkanlığı'dır, karar hukuka uygundur

Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Gelen tepkiler üzerine AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, bir açıklama yaptı. Şahin, İstanbul Sözleşmesi'nin 80'inci maddesinde, sözleşmenin feshinin düzenlendiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine karar verilmiştir. Anlaşmaların uygulanmasının durdurulması veya sona erdirilmesi konusunda Cumhurbaşkanlığı yetkilidir. Bu karar uluslararası hukuka ve iç hukukumuza uygundur" dedi.

Türkiye, 'İstanbul Sözleşmesi' adıyla bilinen 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden, Resmi Gazete'de yayımlanan 3718 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile ayrıldı.

"ÇEKİLME, ANDLAŞMA HÜKÜMLERİNE GÖRE MÜMKÜNDÜR"

Karar başta CHP olmak üzere birçok kesimden tepki çekti. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, konuya ilişkin bir açıklama yayınladı. Şahin'in açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"1969 tarihli Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi'nin 54 ve 56'ncı maddeleri, çekilmeye ilişkin hüküm içeren ve içermeyen andlaşmalar bakımından çekilme işleminin ne şekilde olacağına dair düzenlemeler içermektedir. Viyana Sözleşmesi'nin 54'üncü maddesine göre, andlaşmada özel olarak bu hususun düzenlenmiş olması halinde çekilmenin andlaşma hükümlerine göre gerçekleştirilmesi mümkündür.

"ULUSLARARASI HUKUKA UYGUNDUR"

Buna göre, taraflardan herhangi biri, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir bildirimle, herhangi bir zaman bu Sözleşmeden çekilebilecektir. İç hukukumuz bakımından ise, milletlerarası andlaşmaların uygulanmasının durdurulması ve bu andlaşmaların sona erdirilmesi yetkisi Cumhurbaşkanlığı'na tanınmıştır. 244 sayılı Kanuna göre, TBMM tarafından uygun bulma kanunu çıkarılması gerekenler dahil olmak üzere, andlaşmalar arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın andlaşmaların uygulanmasının durdurulması veya sona erdirilmesi konusunda Cumhurbaşkanlığı yetkilidir. Cumhurbaşkanımız bu yetkisini kullanmış, Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine karar verilmiş. Bu karar uluslararası hukuka ve iç hukukumuza uygundur"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı