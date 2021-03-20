AK Parti'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Yetkili Cumhurbaşkanlığı'dır, karar hukuka uygundur
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AK Parti'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Yetkili Cumhurbaşkanlığı'dır, karar hukuka uygundur

20.03.2021 14:00 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:08
AK Parti'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Yetkili Cumhurbaşkanlığı'dır, karar hukuka uygundur

Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Gelen tepkiler üzerine AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, bir açıklama yaptı. Şahin, İstanbul Sözleşmesi'nin 80'inci maddesinde, sözleşmenin feshinin düzenlendiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine karar verilmiştir. Anlaşmaların uygulanmasının durdurulması veya sona erdirilmesi konusunda Cumhurbaşkanlığı yetkilidir. Bu karar uluslararası hukuka ve iç hukukumuza uygundur" dedi.

Türkiye, 'İstanbul Sözleşmesi' adıyla bilinen 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden, Resmi Gazete'de yayımlanan 3718 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile ayrıldı.

"ÇEKİLME, ANDLAŞMA HÜKÜMLERİNE GÖRE MÜMKÜNDÜR"

Karar başta CHP olmak üzere birçok kesimden tepki çekti. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, konuya ilişkin bir açıklama yayınladı. Şahin'in açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"1969 tarihli Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi'nin 54 ve 56'ncı maddeleri, çekilmeye ilişkin hüküm içeren ve içermeyen andlaşmalar bakımından çekilme işleminin ne şekilde olacağına dair düzenlemeler içermektedir. Viyana Sözleşmesi'nin 54'üncü maddesine göre, andlaşmada özel olarak bu hususun düzenlenmiş olması halinde çekilmenin andlaşma hükümlerine göre gerçekleştirilmesi mümkündür.

"ULUSLARARASI HUKUKA UYGUNDUR"

Buna göre, taraflardan herhangi biri, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir bildirimle, herhangi bir zaman bu Sözleşmeden çekilebilecektir. İç hukukumuz bakımından ise, milletlerarası andlaşmaların uygulanmasının durdurulması ve bu andlaşmaların sona erdirilmesi yetkisi Cumhurbaşkanlığı'na tanınmıştır. 244 sayılı Kanuna göre, TBMM tarafından uygun bulma kanunu çıkarılması gerekenler dahil olmak üzere, andlaşmalar arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın andlaşmaların uygulanmasının durdurulması veya sona erdirilmesi konusunda Cumhurbaşkanlığı yetkilidir. Cumhurbaşkanımız bu yetkisini kullanmış, Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine karar verilmiş. Bu karar uluslararası hukuka ve iç hukukumuza uygundur"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Demet Akalın Ayşegül Çınar Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Ersun Yanal Gökhan Gönül Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Yetkili Cumhurbaşkanlığı'dır, karar hukuka uygundur - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 14:09:33. #1.14#
title