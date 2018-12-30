AK Parti'den İhraç Edilen Belediye Başkanı MHP'den Aday Gösterildi

Karabük'ün Yenice ilçesi Belediye Başkanı Zeki Çaylı, AK Parti'den ihraç edilmesinin ardından MHP'den Yenice Belediye Başkanlığına aday gösterildi.

MHP, belirlenen 402 adayını daha bugün açıkladı. Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı ise MHP'den aday gösterildi. Çaylı, bir süre önce AK Parti'den ihraç edilmişti. Adaylığının açıklamasının ardından açıklama yapan Çaylı, "Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'ne başvurumuz olumlu neticelenmiştir. Bu süreçte bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'a, Teşkilat İşleri Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a, MHP Karabük İl Başkanımız Dr. Adem Kar ve yönetime, MHP Yenice İlçe Başkanımız kardeşim Ergün Karakırık ve yönetime, bu süreçte yanımda ve yakınımda olan çalışma arkadaşlarıma, bizi hiç ama hiç yalnız bırakmayan saygıdeğer Yeniceli hemşehrilerime, basınımızın güzide temsilcilerine çok ama çok teşekkür ediyorum. İnşallah saygıdeğer halkımızın teveccühü ile halkın başkanı, hizmetin başkanı, Yenice'nin başkanı olmayı sürdüreceğiz. Yenice bize, biz saygıdeğer halkımıza emanetiz" dedi.

Öte yandan, MHP Bartın'ın Amasra ilçesinde Asım Soydan, Ulus ilçesinde Sevgi Ünal'ı aday gösterdi. Karabük'te ise Eflani ilçesinde Hüsnü Akın, Eskipazar ilçesinde Hüseyin Dönmez ve Yenice ilçesinde Zeki Çaylı aday gösterildi.

MHP, Zonguldak'ta da Beycuma beldesinde Erdinç Bıçakçı, Elvanpazarcık beldesinde Erdem Akgöz, Karaman beldesinde Cevdet Aladağ, Gümeli beldesinde Şinasi Bilgen, Filyos beldesinde Kıvanç Cankurt, Karapınar beldesinde İsa Yurtseven, Nebioğlu beldesinde Fatih Yıldırım, Perşembe beldesinde Semih Aydın, Saltukova beldesinde Ersin Aksoy, Çaydeğirmeni beldesinde Kerim Pilavcı, Bakacakkadı beldesinde Ramazan Aydemir, Gülüç beldesinde Atilla Tarık Semiz, Kandilli beldesinde Tuncay Aydın, Ormanlı beldesinde Tacettin Aldırmaz, Çatalağzı beldesinde Yavuz Palabaş, Gelik beldesinde Fahrettin Kavşur ve Muslu beldesinde Fatih Acar'ı aday gösterdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA