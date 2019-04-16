AK Parti'den Gürbüz'ün 'İmamoğlu' Açıklamasına Tepki

AK Parti Samsun İl Başkanlığı, Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz'ün Ekrem İmamoğlu açıklamasına tepki gösterdi.

Partiden yapılan açıklamada, "Sayın Baro Başkanı, 31 Mart Yerel Seçimlerinden bu yana İstanbul'da devam edegelen hukuki itiraz sürecini, 'gereksiz tartışma ve şamata' olarak nitelerken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının bir an evvel İmamoğlu'na verilmesi gerektiğini de söyleyebilmektedir. Öncelikle bir hukukçunun, baştan aşağı hukuki zeminde yürüyen itiraz sürecini gereksiz bir şamata olarak nitelemesi hukuku, dolayısıyla da mesleğini inkar anlamına gelir ki, hukukun üstünlüğünü savunma noktasında birincil görev üstlenen bir baro başkanının hukuku bu şekilde ayaklar altına alıp çiğnemeye kalkışması asla kabul edilemez" denildi.

"Bu cüreti nereden almaktadır"

Açıklamada ayrıca, "Diğer yandan, sayın Baro Başkanı, söz konusu sosyal medya paylaşımında, 'Sayın Binali Bey, 1 (bir) oy fazlası ile seçimi kazansa idi, bugün yaklaşık bir haftadan beri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatı ile tebrikleri kabul edecekti' demek suretiyle, söz konusu belediye başkanlığı sıfatını verme ve son sözü söyleme noktasında görevli bulunan, başta YSK olmak üzere tüm tarafsız ve bağımsız Anayasal kurumları taraf tutmakla itham edebilmiştir. Bu söylemleri ile haddini ziyadesiyle aşan Baro Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasal kurumlarına karşı, töhmet altında bırakmak sureti ile hakaret etme, bu kurumları aşağılayıp, tahkir etme cüretini nereden almaktadır? Baro, avukatların meslek kuruluşu olup, pek çok farklı siyasi görüşe mensup avukatı bünyesinde bulunduran söz konusu meslek kuruluşunun başkanlığını yürüten bir zatın, hukuku bu şekilde ayaklar altına alıp çiğnemeye kalkışmasının yanı sıra baştan aşağı siyasi ve tarafgir bir açıklama ile Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasal kurumlarına hakaret etme, bu kurumları aşağılayıp tahkir etme cüretini göstermesine en büyük tepkinin yine o baronun mensubu hukukçular tarafından gösterileceğine inanıyor, bu vesile ile hukukun üstünlüğüne inanan ve bu üstünlüğü savunan tüm hukukçuları saygı ile selamlıyoruz" ifadelerine yer verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA