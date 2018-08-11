AK Parti'den Beyşehir'de Danışma Meclisi Toplantısı

AK Parti Beyşehir İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.

İlçe Teşkilatı'nda düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, istişare toplantılarının önemine dikkat çekti.

Beyşehir, Konya ve diğer ilçelerde vatandaşlarla beraber olmaya devam ettiklerini ve onlarla istişarelerde bulunduklarını ifade eden Samancı, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız bizlere tavsiye ve telkinlerde bulunurken, aynı zamanda çözüm yollarını da kendileri bizzat iletiyor. Onlarla beraber yapılanlar asla bizleri yanıltmıyor. Bizim ilham kaynaklarımızın birisi de vatandaşımızın doğrudan doğruya kendisidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman söylediği gibi biz, asıl gücümüzü milletimizden alıyoruz."

Toplantıya, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Fatih Özboyacı, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa Şenol ve partililer katıldı.