AK Parti'den Aday Gösterilmeyen Belediye Başkanı, 3 Bin Kişi ile Birlikte CHP'ye Geçti

Batman'ın ilçesi Sason'ın mevcut belediye başkanı Cuma Uçar, AK Parti'den istifa ederek CHP'den aday oldu.

CHP'NİN SASON BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

Sason Belediye Başkanı Cuma Uçar ile beraberinde 3 bin AK Parti üyesi CHP'ye geçti. 80 kanaat önderi ile yapılan istişare sonucunda CHP'nin Sason adayı mevcut Belediye Başkanı Cuma Uçar oldu.

AK PARTİ SASON'DA MUZAFFER ASLAN'I ADAY GÖSTERDİ

Öte yandan 2 gün önce AK Parti MKYK üyesi Osman Nuri Gülaçar, Batman'da gerçekleştirdiği toplantıda AK Parti'nin Sason Belediye Başkan adayının Muzaffer Aslan olduğunu açıklamıştı.