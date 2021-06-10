AK Parti'den 15 vekil açıklaması: Kulis bilginiz doğru değil
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti'den 15 vekil açıklaması: Kulis bilginiz doğru değil

AK Parti'den 15 vekil açıklaması: Kulis bilginiz doğru değil
Haberler.com / Bilal Çığrım - Haberler | Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çıktığı bir televizyon programında Suç Örgütü Lideri Sedat Peker'e koruma verilmesi ile ilgili kendisinden önceki dönemi işaret etmişti. Soylu'nun açıklaması sonrasında parti içindeki 15 vekilin rahatsız oldukları ve bu konuyu görüşmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacağı iddia edildi. Siyaset gündemine bomba gibi düşen iddia üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptığı yazılı açıklama ile iddiaları net bir dille yalanladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun suç örgütü lideri Sedat Peker'e koruma verilmesi ile ilgili kendisinden önceki siyasileri işaret etmesinin ardından AK Partili 15 milletvekilinin rahatsız oldukları ve Cumhurbaşkanı ile bu konuyu görüşmek için kendisin görevlendirildiği haberlerini yalanladı. Turan, açıklamasında, "15 milletvekili rahatsızlıklarını parti yönetimine iletti" başlıklı haberiniz ve içinde yer alan "Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın konuyla ilgili görev üstlendiği" "kulis bilginiz" doğru değildir" dedi.

Konu ile ilgili çıkan haberleri yalanlayan Turan, şu ifadeleri kullandı;

"15 milletvekili rahatsızlıklarını parti yönetimine iletti" başlıklı haberiniz ve içinde yer alan "Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın konuyla ilgili görev üstlendiği" "kulis bilginiz" doğru değildir

AK Parti her zaman hukuktan, adaletten ve hakkaniyetten yana olmuş; suç örgütleriyle kıyasıya mücadele etmiş bir siyasi harekettir. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da durduğu yer burasıdır.

Bu mücadeleyi yürütecek olan şüphesiz devletin ilgili birimleridir. Haberinize konu iddialar adalete intikal etmiştir. konulardır. Ayrıca Sayın Bakan her türlü iddianın araştırılması için bizzat kendisi savcılara müracaat etmiştir. Kanaatimiz dedikodu ve söylentinin ötesinde hukuka tekabül eden hususların her bakımdan açığa çıkartılacağı ve kamu vicdanını tatmin edecek şekilde herkesle paylaşılacağı yönündedir. Hukuk devleti anlayışı esasında her türlü şüphenin açığa çıkartılması nın önemi her türlü takdirin üzerindedir.

Ancak unutmayalım ki adaletin tesis edilebilmesinin bir gereği de dedikodu ve söylenti ile siyasal mühendislik yapma girişimlerinin önünün alınmasıdır. Bu hususlara dikkat etmek kanaatimizce sadece siyasilerin değil, tüm kesimlerin görevidir. Bu konuda basının sorumluluğu, ilkeli ve objektif haberlerle kamuoyunu bilgilendirmesinin kıymetli olduğu kanaatindeyim. Basın ilkeleri çerçevesinde, haberinizin bu anlayışla yeniden değerlendirilmesini dilerim."

Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar damga vurdu! Yüzde 39,9 'Millet İttifakı'na yakınım' diyor
Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar damga vurdu! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor
Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak
Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak
Bilal Çığrım
Haberler.com

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Turan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Selçuk Balcı Kerimcan Durmaz Erkan Petekkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Yiğit Şardan Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti'den 15 vekil açıklaması: Kulis bilginiz doğru değil - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 17:04:03. #1.13#

title