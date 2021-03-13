AK Parti'de istişare toplantısı
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AK Parti'de istişare toplantısı

13.03.2021 15:34 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:39
AK Parti'de istişare toplantısı

AK Parti Kilis İl Kadın Kolları istişare toplantısına yapıldı.

AK Parti Kilis İl Kadın Kolları istişare toplantısına yapıldı.

İl Binasında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis milletvekili Ahmet Salih Dal ve İl Kadın Kolları Başkanı Gönül Öztin, İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara ile AK Partililer istişare toplantısına katıldı.

İstişare toplantısına katılanların görüş, öneri ile temennilerini paylaştılar. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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