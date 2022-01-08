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AK Parti Karabük Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Karabük Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

AK Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından "Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı" düzenlendi.

KARABÜK (AA) - Ak Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından "Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı" düzenlendi.

Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezinde yapılan toplantının açılışında konuşan AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, 2023 hedefleri doğrultusunda yol haritasını belirlediklerini ve çalışmaları sürdürdüklerini anlattı.

Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter ve AK Parti il ve ilçe teşkilat kademeleri katıldı.

AK Parti Karabük Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

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