AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ;

AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, yerel seçimlerde parti tabanının tercihinin dikkate alınacağını söyledi.

AK Parti Kargı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programında konuşan İl Başkanı Mehmet Karadağ, genel seçimlerde yakaladıkları başarının sinerjisinin yerel seçimlere de artarak yansıyacağından emin olduğunu söyledi.

Millete hizmet etmenin bir dava şuuru gerektirdiğini kaydeden Karadağ, "Dolayısıyla bu şuurla hareket ederek yerel seçimlerde, hem belediye, hem il genel meclisi hem de belediye meclislerinde en yüksek oyu alacağımıza yürekten inanıyorum. Kargı her zaman her seçimde gerekeni yapmıştır. Bu vesileyle de gerek genel seçimlerde gerekse cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rekor bir oy verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Teşkilat olarak bir bütün olarak hareket ediyoruz. Bu hareketin neticesinde, Kargı ve diğer ilçelerinde desteğiyle Çorum il teşkilatı olarak Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında üst üste Türkiye birincisi olduk. Bu başarıda tüm ilçelerimizin katkısı vardır ancak Kargı'nın katkısı büyüktür" dedi.

Genel seçimlerde alınan başarıdan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşkilatları tebrik ettiğini kaydeden Karadağ, "Önümüzdeki yerel seçimler çok önemli. Yerel seçimlerde en yüksek oyu almak için tercihlerimizi doğru yaparak, sizlerle istişare ederek, tabanın sesini dinleyerek, yereli gerçekten önemseyerek inşallah en iyi neticeyi alacağımıza yürekten inanıyoruz. Milletvekilliğinde teşkilat olarak yerel ağırlıklı adaylara yer verdik ve hamd olsun başarılı olduk. Yerel seçimlerde de tabanımızın sesini dinleyerek, yerelin sesine kulak vererek adaylarımızı belirleyip yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM