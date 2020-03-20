AK Parti Ceyhan İlçe Kongresi ertelendi AK Parti Ceyhan İlçe Başkalığının 29 Mart'ta yapılması planlanan ilçe kongresi, genel merkez tarafından alınan korona virüs tedbirleri kapsamında ertelendi.

AK Parti Ceyhan İlçe Başkalığının 29 Mart'ta yapılması planlanan ilçe kongresi, genel merkez tarafından alınan korona virüs tedbirleri kapsamında ertelendi.

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, 29 Mart'ta geniş bir katılımla yapılması planlanan Ceyhan ilçe kongresi genel merkez teşkilat başkanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında ertelendiği duyuruldu.

Başkan Muhammed İslam Bünül yaptığı açıklamada, "29.03.2020 tarihinde yapılacak İlçe Kongremiz Ak Parti Genel Merkezimiz tarafından Korona virüs için alınan önlemler nedeni ile ileri bir tarihe ertelenmiştir. Daha sağlıklı bir Türkiye için korona virüse karşı ulusal mücadeleye tam destek veriyor, halkımızın bu süre içinde zorunlu olmadıkça bakanlığımızın açıklamalarını takip etmelerini bekliyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA