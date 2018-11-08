AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Önümüzdeki günlerde yerel seçimlere yönelik bütün planlarımız, programlarımız ve söylemlerimiz açıklandıkça, kampanya sürecimiz başladıkça Türkiye için umut vadeden, Türkiye'nin şehirleri için hedefleri, projeleri olan tek parti yine AK Parti olacaktır." dedi.

Karaaslan, AK Parti Genel Merkezi'nde, "Dünya Şehircilik Günü" kapsamında düzenlenen AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı Eğitim ve İstişare Toplantısı'ndaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bugün program kapsamında ağırlayacaklarını, şehirler, şehirlerin geleceği ve medeniyet perspektifinde "şehir" konularında çok önemli bir yol haritasını Erdoğan'dan dinleyeceklerini söyledi.

Şehirleri, çevreden ve kültürden ayrı düşünmediklerini belirten Karaaslan, bu üç kavramın altını doldurmak için yoğun çaba sarf ettiklerini anlattı.

Karaaslan, bugünkü toplantının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Aynı zamanda Türkiye açısından da diğer siyasi partilerle kıyaslandığında ki biz partimizi pek kıyaslamayız diğer siyasi partilerle, ama çok önemli bir farkını daha ortaya koymaktadır. Başka hiçbir siyasi partide olmayan çevre, şehir ve kültür konularında politikalar üreten, 'genel başkan yardımcılığı' düzeyinde temsil edilen, bu alanda bizler şehirlerimizin, çevremizin ve kültür varlıklarımızın geleceği üzerinden çok önemli çalışmaları paydaşlarımızla hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

"Biz ezelden şehirciyiz"

Karaaslan, 30 büyükşehirde 6 ay süren bir çalışma yaptıklarını dile getirerek, "kimlikli şehirler" idealine ulaşmak için her şehrin kendine özgü bir yol haritasının olması gerektiğine inandıklarını söyledi. Bu şekilde 85 binden fazla vatandaşla yaşadıkları şehirler hakkında görüştüklerini, onların taleplerini aldıklarını anlatan Karaaslan, "Şehrim 2023" çalışmasının artık şehirlerin yol haritası olduğunu vurguladı.

Sıfır Atık Projesi'ne de değinen Karaaslan, bu projeyle sürdürülebilir kalkınma hedeflerini hayata geçirdiklerini ve çevreyi korurken yaşattıklarını ifade etti.

Kültür, çevre ve şehir alanında yapacakları çok şeyin, söyleyecekleri çok sözün ve politika üretme süreçlerinde takip edecekleri çok alanın bulunduğuna dikkati çeken Karaaslan, şunları kaydetti:

"Bizler siyaseten bunu sımsıkı sahiplenmiş, bu konuda buradan çıktığımızda ve şehirlerimize döndüğümüzde bambaşka bir farklı bakış açısına sahip olmuş olacağız. Çünkü önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçimlerde bugün, belediye başkanı adayının kim olacağı kadar, o adayın ne söyleyeceği de önemli. Dolayısıyla belediyelere yönelik, yani şehrin kaderine yön veren ekiplerin kurulmasına yönelik yapılacak olan Türkiye'nin belki de en önemli seçimlerinden birisi olarak adlandırdığımız mahalli idareler seçiminde bugün şehircilikle ilgili yeni vizyonun, şehirlerimizin kimlik vurgusuna dair yapacağımız önemli çalışmaların, çevre hassasiyeti konusunda siz değerli yol arkadaşlarımın çok daha fazla bilgi sahibi olmasının çok önemi vardır."

Karaaslan, "Önümüzdeki günlerde yerel seçimlere yönelik bütün planlarımız, programlarımız ve söylemlerimiz açıklandıkça, kampanya sürecimiz başladıkça Türkiye için umut vadeden, Türkiye'nin şehirleri için hedefleri, projeleri olan tek parti yine AK Parti olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz ezelden şehirciyiz" diyen Karaaslan, gençlerden "çevre" konusunda performans beklediklerini söyledi.