AK Parti Çanakkale İl Başkanlığından Emniyet Müdürü Karaduman'a ziyaret

12.10.2019 11:53

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Namık Ergin, Arzu Bendeş, Ali Akçam, Ali Koçak ve Seyfi Bulut ile birlikte Çanakkale İl Emniyet Müdürü olarak atanan Faruk Karaduman'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevlerinde başarılar dilediler. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Faruk Karaduman, Başkan Yıldız ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA