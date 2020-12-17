Ak Parti Çan İlçe teşkilatından sağlık çalışanlarına ziyaret
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Ak Parti Çan İlçe teşkilatından sağlık çalışanlarına ziyaret

17.12.2020 09:23 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:28
Ak Parti Çan İlçe teşkilatından sağlık çalışanlarına ziyaret

Çanakkale'nin Çan İlçesinde Ak Parti İlçe Teşkilatı pandemi süreci boyunca büyük fedakarlıklarla büyük özveriyle çalışan Çan Devlet Hastanesi personeline moral ve destek ziyaretinde bulundu.

Çanakkale'nin Çan İlçesinde Ak Parti İlçe Teşkilatı pandemi süreci boyunca büyük fedakarlıklarla büyük özveriyle çalışan Çan Devlet Hastanesi personeline moral ve destek ziyaretinde bulundu.

Ak Parti Çan İlçe Başkanı Ömer Şahin, ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Çan Devlet Hastanesi başhekimi Op. Dr. H. Gürkan Çoban'ı ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek boza ikramında bulundular. Başkan Ömer Şahin, "Emeklerinin karşılığı ve hakları ödenmez sağlık çalışanlarımıza moral ve destek mahiyetinde ziyarette bulunup boza ikramında bulunduk. Onların bu pandemi sürecini başarılı bir şekilde atlatmaları bizim için çok önemli Allah'ın izniyle, bulaşıcı hastalık badiresini de en kısa zamanda atlatacak ve yeniden sağlıklı, huzurlu günlerimize toplum olarak kavuşacağız" dedi. - ÇANAKKALE

Ak Parti Çan İlçe teşkilatından sağlık çalışanlarına ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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