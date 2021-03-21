AK Parti Bursa teşkilatları tarihe güne hazır
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AK Parti Bursa teşkilatları tarihe güne hazır

21.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:55
AK Parti Bursa teşkilatları tarihe güne hazır

AK Parti Bursa teşkilatları 24 Mart'ta Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne hazır.AK Parti Bursa İl Başkanlığı 'Türkiye için Güven ve İstikrar' sloganı ile gerçekleştirilecek olan 7.

AK Parti Bursa teşkilatları 24 Mart'ta Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne hazır.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı 'Türkiye için Güven ve İstikrar' sloganı ile gerçekleştirilecek olan 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Bursa Merinos AKKM Hüdavendigar Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, İl Koordinatörü ve Trabzon Milletvekili Muhammed Balta, Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe başkanları, il ve ilçe yöneticileri ile ilçe belediye başkanları da katıldı.

Toplantıda teşkilatlarına seslenen İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin 2023 ve gelecek vizyonunu dünyaya deklare edeceği büyük kongrede Bursa teşkilatları olarak yanında olacaklarını belirtti. Büyük kongre öncesinde tüm hazırlıkların tamamlandığını anlatan Başkan Gürkan, "Partimizin kuruluşundan bu yana olduğu gibi bu tarihi günde de tüm ilçelerimiz, her dönemden, her kadeemeden dava arkadaşlarımızla liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olacağız" dedi.

Partilerinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin önüne koyduğu hedefler ve vizyon doğrultusunda yeni ve önemli bir dönemece girildiğinin altını çizen Başkan Gürkan,şunları söyledi:

"Partimizin 19 yıldır ülkemizin önüne serdiği kazanımlar, ortaya konulan vizyon ve teker teker hayata geçirilen büyük projelerin ardından şimdi çok daha fazla çalışıp, daha güçlü bir Türkiye yolunda daha güçlü adımlar atmanın vaktidir. Bu yolda bizler Bursa teşkilatları olarak her zaman olduğu gibi üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Büyük kongremiz ve toplantımız hayırlara vesile olsun." - BURSA

AK Parti Bursa teşkilatları tarihe güne hazır
AK Parti Bursa teşkilatları tarihe güne hazır
AK Parti Bursa teşkilatları tarihe güne hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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