AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten kimdir? Osman Mesten kaç yaşındadır? Nerelidir?
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AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten kimdir? Osman Mesten kaç yaşındadır? Nerelidir?

23.11.2020 10:51 | Son Güncelleme: 23.11.2020 10:55
AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten kimdir? Osman Mesten kaç yaşındadır? Nerelidir?

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten kimdir? Osman Mesten kaç yaşındadır? Nerelidir? Osman Mesten hangi şehirden milletvekili seçilmiştir? Hangi partiden milletvekili seçilmiştir?

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Hangi şehirden milletvekili seçilmiştir? Hangi partiden milletvekili seçilmiştir? İşte detaylar habaerimizde...

OSMAN MESTEN KİMDİR?

1971 yılında Bursa Keles'te doğdu. Keles 1. Murat İlkokulundan mezun olduktan sonra ortaokulu Eskişehir İmam Hatip Lisesinde, liseyi Bursa İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1998 yılında İstanbul'da başladığı avukatlık mesleğini 2000 yılından itibaren Bursa'da devam ettiriyor. Gençlik yıllarından beri aktif olarak siyasi ve sosyal hayatın içinde. Lise ve Üniversite yıllarında Milli Gençlik Vakfı öğrenci temsilciliği yaptı. Refah Partisi gençlik kollarında görev yaptı. 2000-2001 yıllarında Fazilet Partisi Bursa İl Teşkilat Başkanlığı ardından Saadet Partisi İl Başkanlığı ve akabinde GİK üyeliğinde bulundu. Has Parti'nin Bursa Kurucu İl Başkanlığı görevinde bulundu. Bursa İHH Kurucu Başkanlığı, Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi yönetim kurulu üyeliği, Süleyman Çelebi Derneği, Yedi Hilal Derneği Bursa Şubesi kurucu heyetlerinde bulundu. Avukatlık mesleği yanı sıra halen Bursa Hayat Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır. Aynı zamanda merkezi İstanbul'da bulunan Hukukçular Derneği Bursa il temsilcisi. Evli ve 3 çocuk babası. 2015 Genel Seçimleri AK PARTİ 25. Dönem milletvekili adayıdır. Mesten, AK Parti 27.dönem milletvekili adayı olarak gösterilmiştir.

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