AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın: "(Yemen'deki İç Savaş) Yüzyılın En Büyük Gıda...

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın: "(Yemen'deki iç savaş) Yüzyılın en büyük gıda krizinin yaşandığı bu savaşa dünya daha ne kadar sessiz kalacaktır? İnsanlık adına utanç verici bu tabloya BM Güvenlik Konseyi ne zaman müdahale edecektir?"

-"Biz Türkiye olarak Yemen'de, Gazze'de, Halep'te, Myanmar'da, Arakan'da, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin yanındayız. Gerekli insani yardımı yapmaktan geri kalmayacağız, zalimlerin zulmünü her platformda haykırmaya devam edeceğiz ve dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın, hangi ırktan, hangi dinden, hangi mezhepten olursa olsun insanlık adına biz oradayız ve orada olmaya devam edeceğiz. Karaya vuran balıklara üzüldüğü kadar karaya vuran insan cesetlerine üzülmeyen bir dünya sözün bittiği yerdir"

ANKARA - AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, TBMM Genel Kurulunda konuştu.