AK Parti Bursa Milletvekili Kılıç, AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'u ziyaret etti Açıklaması
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AK Parti Bursa Milletvekili Kılıç, AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'u ziyaret etti Açıklaması

26.02.2021 12:29 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:29
AK Parti Bursa Milletvekili Kılıç, AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'u ziyaret etti Açıklaması

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'a ziyarette bulundu.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'a ziyarette bulundu.

Kılıç, yaptığı açıklamada, Bursa'nın pek çok alanda dünyayla yarışan bir kent olduğunu söyledi.

Bursa'nın kırsal alanlarında, özellikle tarımsal ihracatı olan mahallelerinin olduğunu ifade eden Kılıç, Selçukgazi ve Dürdane mahalleleri arasına 18,5 milyon lira maliyetinde bir köprü yaptıklarını belirtti.

Bu mahallelerin ciddi manada dünyaya siyah incir ihracatı yaptığını anlatan Kılıç, şunları söyledi:

"Ciddi bir rekolte söz konusu. İncirin o köylerden çıkıp limanlara, Türkiye'ye ve farklı ülkelere ulaşması için iki mahalle arasında ulaşımı çok rahatlatacak bir proje gerçekleştirdik. Elbette şehrin sorunlarını çözerken kırsaldaki sorunları da kolaylaştırıcı özelliğe sahip pek çok icraatı gerçekleştirdik. Bu noktada Bursa olarak kırsal kalkınmayı destekliyoruz ve elimizden geldiğince de bu çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aksoy da Kılıç'a AA'nın çalışmalarını anlattı.

Aksoy ziyarette Kılıç'a AA tarafından hazırlanan "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümünü takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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