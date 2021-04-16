AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Anadolu Ajansını ziyaret etti

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kılıç, AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u ziyaretinde yaptığı konuşmada, AA'nın doğru, tarafsız habercilik anlayışıyla 100 yılı geride bıraktığı için tebrik ettiğini belirtti.

AA'yı Türkiye'nin haber alma özgürlüğünde öncü bir kuruluş olarak gördüklerini dile getiren Kılıç, "Anadolu Ajansı'nın geçmişten bugüne Türkiye için yaptıklarını ve gelecek vizyonunu bir kez daha burada gördük. AA'nın bölge müdürüne ve çalışanlarına başarılar diliyorum. İnşallah nice 101 yıllara." dedi.

Aksoy da Özen'e AA'nın yaptığı çalışmaları anlatarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir