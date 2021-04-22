AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan, AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'u ziyaret etti

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'a ziyarette bulundu.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'a ziyarette bulundu.

Ziyarette konuşan Gürkan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde seçim çalışmalarına başladıklarını, 2023 ve 2024'te memnun edici sonuçlar almak için çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bursa'ya yapılan yatırımlar için teşekkür eden Gürkan, şöyle konuştu:

"Bursa, AK Parti'nin göz bebeği olan bir şehir ve ak günlerin her zaman habercisi ve müjdecisi olan bir şehirde yaşıyoruz. Son zamanlarda Cumhurbaşkanımızın Bursa'ya olan desteklerini görünce daha da mutlu oluyoruz. Bursa'ya verilen katkılar ve en sonunda raylı sistemle verilmiş olan destekle, Hanlar Bölgesi'nin acele kamulaştırma kararıyla da Bursa'nın vizyon şehir olarak 2023 ve 2024'te halkımızın önünde güzel günleri göreceğiz."

Yapılan yatırımlara Bursa halkından da olumlu tepkiler aldıklarını belirten Gürkan, Bursa'yı hak ettiği yere getirmek için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aksoy ise Gürkan'a AA tarafından hazırlanan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" isimli kitabı hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir