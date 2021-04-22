AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan, AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'u ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan, AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'u ziyaret etti

AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan, AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'u ziyaret etti
Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir - Haberler | Güncel

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'a ziyarette bulundu.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'a ziyarette bulundu.

Ziyarette konuşan Gürkan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde seçim çalışmalarına başladıklarını, 2023 ve 2024'te memnun edici sonuçlar almak için çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bursa'ya yapılan yatırımlar için teşekkür eden Gürkan, şöyle konuştu:

"Bursa, AK Parti'nin göz bebeği olan bir şehir ve ak günlerin her zaman habercisi ve müjdecisi olan bir şehirde yaşıyoruz. Son zamanlarda Cumhurbaşkanımızın Bursa'ya olan desteklerini görünce daha da mutlu oluyoruz. Bursa'ya verilen katkılar ve en sonunda raylı sistemle verilmiş olan destekle, Hanlar Bölgesi'nin acele kamulaştırma kararıyla da Bursa'nın vizyon şehir olarak 2023 ve 2024'te halkımızın önünde güzel günleri göreceğiz."

Yapılan yatırımlara Bursa halkından da olumlu tepkiler aldıklarını belirten Gürkan, Bursa'yı hak ettiği yere getirmek için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aksoy ise Gürkan'a AA tarafından hazırlanan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" isimli kitabı hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

Bursa'da kısıtlama öncesi kilometrelerce kaynak suyu kuyruğu
Bursa'da kısıtlama öncesi kilometrelerce kaynak suyu kuyruğu
Yeni bakanlar TBMM'de yemin etti, AK Parti'nin yeni vekil sayısı değişti
Yeni bakanlar TBMM'de yemin etti, AK Parti'nin yeni vekil sayısı değişti
Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi
Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ İbrahim Tatlıses
Spor Yılmaz Vural Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan, AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'u ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 18:46:20. #1.14#

title