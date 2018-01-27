AK Parti Bursa'da İl Teşkilatından Birlik ve Beraberlik Yemeği

AK Parti Bursa İl Kadın Kolları kongresinin ardından birlik ve beraberlik yemeği verildi.

Bursa İl Kadın Kolları kongresi sonrasında teşkilat yemekte bir araya geldi. Toplantıya Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Bennur Karaburun ve Mehmet Müezzinoğlu, İl Başkanı Ayhan Salman da katıldı. Müezzinoğlu, "Bana kimse eski AK Partili diyebilir mi? Ancak ihanet edersem denir. Başka bir adrese gittiysem, ihanet etti, eski AK Partili denir. Ama bu gönlümdeki, vicdanımdaki, sorumluluğumdaki, gayretimdeki, dava aşkımdaki AK Partililiğime kimse eski diyemez" dedi.

Emine Yavuz Gözgeç ise. "Geçtiğimiz günlerde kadın kollarımızın 5. olağan genel kongresini cumhurbaşkanımızın iştirakiyle büyük bir coşku ve heyecanla yaptık. Gerçekten o mitingde gördük ki Bursa dimdik ayakta. Orada cumhurbaşkanımız da mitingi izlerken adeta yeni Bursa doğuyor ifadesini kullandı. Bu da bizim için mutluluk verici" diye konuştu. - BURSA