AK Parti Burdur Milletvekili Özçelik'den Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'e geçmiş olsun ziyareti AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ve partisinin il başkanlığı yöneticileri, Yeşilova ilçesindeki evlerinde düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ile eşi Fatma Şenel'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ve partisinin il başkanlığı yöneticileri, Yeşilova ilçesindeki evlerinde düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ile eşi Fatma Şenel'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Burdur Devlet Hastanesindeki ziyarete Özçelik ile birlikte İl Başkanı Volkan Mengi, İlçe Başkanı Hüseyin Okan ve İl Genel Meclis Başkanı Murat Akbıyık katıldı.

Şenel ve eşine geçmiş olsun dileklerini ileten heyet adına açıklama yapan Bayram Özçelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de Mümtaz Şenel'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini bildirdi.

Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde ikamet eden Şenel çifti, 2 gün önce gece yarısı kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin düzenlediği silahlı saldırıda yaralanmıştı.

Kaynak: AA