AK Parti Burdur İl Başkanlığından maske dağıtımı AK Parti Burdur İl Başkanlığı vatandaşlara ve kamuda görev yapan personele maske dağıttı.

AK Parti Burdur İl Başkanlığı vatandaşlara ve kamuda görev yapan personele maske dağıttı.

İl Başkanı Volkan Mengi, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede resmi kurumlarda, market ve pazar yeri gibi alanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirildiğini hatırlattı.

Resmi kurumlardaki personel ile market ve pazar yerlerindeki vatandaşlara maske dağıttıklarını belirten Mengi, şunları kaydetti:

"Devletimiz bütün tedbirleri alıyor ancak bizler de üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Halkımızdan başta kendi sağlıkları olmak üzere, ailesinin, yakınlarının ve sevdiklerinin de sağlığını düşünerek hareket etmesini rica ediyorum. Bu nedenle bütün vatandaşlarımızın en başta evlerinden çıkmamalarını, zorunluluk halinde ise mutlaka maske kullanmalarını önemle hatırlatıyorum. Evde kal, hayatta kal diyorum."

Öte yandan İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık da alınan kararla İl Özel İdaresi'ne ait binalarda faaliyette bulunan esnaflardan 3 ay kira alınmayacağını bildirdi.

Kaynak: AA