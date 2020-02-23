AK Parti Boztepe İlçe Kongresi yapıldı

23.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:16

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı'nın 7. Olağan Kongresi'nde Mustafa Bektaş ilçe başkanı seçildi.

AK Parti Boztepe İlçe Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, ilçe kongrelerinin başladığını ve bunun önemli bir bayrak yarışı olduğunu anımsattı.

Kendirli, "Kırşehir'in tüm ilçe, köy ve beldelerine ayrım yapmadan hizmet götürme telaşı içindeyiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerine göre projelerimizi şekillendiriyoruz, daha yaşanabilir alanlar oluşturma hedefindeyiz." diye konuştu.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan ise "İlçeler ile başlayan kongre sürecimizin şehrimize, ilçemize, partimize hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan diliyorum. Görev alan başkan ve yönetim kurulu üyelerimize başarılar diliyorum." dedi.

Kongre sonrasında partililer, tek aday olarak seçime girerek başkan seçilen AK Parti Boztepe İlçe Başkanı Mustafa Bektaş'ı tebrik etti.

Kaynak: AA