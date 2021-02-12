AK Parti Boğazlıyan İlçe Teşkilatı köy ziyaretlerini sürdürüyor
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AK Parti Boğazlıyan İlçe Teşkilatı köy ziyaretlerini sürdürüyor

12.02.2021 14:47 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:50
AK Parti Boğazlıyan İlçe Teşkilatı köy ziyaretlerini sürdürüyor

AK Parti Yozgat Boğazılayan İlçe Başkanı Osman Düğenci ve il genel meclis üyeleri, köyleri ziyaret ederek vatandaşın sorunlarını dinliyor.

AK Parti Yozgat Boğazılayan İlçe Başkanı Osman Düğenci ve il genel meclis üyeleri, köyleri ziyaret ederek vatandaşın sorunlarını dinliyor.

Belören köyünü ziyaret eden Düğenci ve beraberindekiler, muhtar Fikret Şanlı ile vatandaşlarla sohbet etti.

Köyün ihtiyaçları ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Düğenci, AK Parti'nin 18 yıldır halkın teveccühü ile iktidarda kaldığını, halkın arasında, halkla birlikte hareket ettiğini söyledi.

Düğenci, köy ve mahalle ziyaretleri düzenlediklerini ifade ederek, "Boğazlıyan halkımızın teveccühü bizlere enerji veriyor. Bizler de AK Parti'nin temsilcileri olarak halkımızın bu teveccühüne layık olmaya gayret gösteriyoruz. Ziyaretlerimizde vatandaşımızın taleplerini alıyoruz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarıyla gönüllerine dokunmaya çalışıyoruz. Her hafta bir köyümüze ziyaret gerçekleştiriyoruz." dedi.

Köy muhtarı Fikret Şanlı da ziyaretlerinden dolayı Düğenci'ye teşekkür etti.

Ziyarete, AK Parti Boğazlıyan ilçe yönetim kurulu üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri Mukdat Erdem ve Mikayil Demir, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülten Ulusoy katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Tarikçi

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