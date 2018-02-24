AK Parti Bodrum Kadın Kolları Kongresi Yapıldı

AK Parti Bodrum İlçe Kadın Kollarında, Hülya Metin başkanlığa seçildi.

AK Parti Bodrum İlçe Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi, Nurol Kültür Merkezinde yapıldı.

Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, kongrede yaptığı konuşmada, AK Parti'nin elde etiği başarının temelinde fedakarlıklar bulunduğunu ifade ederek, "Bu işin temelinde özellikle bayanların cefası, vefası ve fedakarlıkları var. O yüzden ben bayanları tekrar tebrik ediyorum." dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Öztürk, millete yan bakan hainlere Mehmetçik'in gereken dersi verdiğini belirtti.

Öztürk, Mehmetçik'e dualarını gönderdiklerini ifade ederek, şehitlere rahmet, gazilere acil şifalar diledi.

Konuşmaların ardından tek listeyle yapılan seçim sonucunda Hülya Metin, AK Parti Bodrum İlçe Kadın Kolları Başkanı seçildi.

Kongreye, AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Yelda Erol Gökcan, partinin il ve ilçe yöneticileri ile MHP Bodrum İlçe Başkanı Cengizhan Sancar da katıldı.