AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplantısı geçekleştirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplantısı geçekleştirildi

AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplantısı geçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü Necati Karagöz, AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplantısında, yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

BİLECİK (İHA) - Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü Necati Karagöz, AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplantısında, yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplantısı, İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplantıya AK Parti İl Koordinatörü Necati Karagöz, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Karadayı, İl Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit, ve parti yönetim kurulu üyeleri eksiksiz katıldı.

AK Parti il binasında gerçekleştirilen toplantıda Başkan Yıldırım,"Hep birlikte, ülkemizin kazanımlarına sahip çıkarak gençlerimizin, kadın, erkek herkesin yüreğine AK Parti sevdasını ilmek ilmek nakşederek, gece gündüz demeden, yorulmadan gönüller kazanarak çalışmaya devam edeceğiz. AK Partinin başarısının arkasında milletine olan güvenin ve Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip olması yatmaktadır" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplantısı geçekleştirildi

Ali Babacan'ın 2015 pişmanlığı: Keşke konuşsaydım, Türkiye'nin felakete gideceğini görüyordum

Ali Babacan'ın 2015 pişmanlığı: Keşke konuşsaydım, Türkiye'nin felakete gideceğini görüyordum

 2022 yılı bütçe görüşmelerinde son gün

2022 yılı bütçe görüşmelerinde son gün

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2 yıl sonra kritik hamle! Antalya'da belediye başkanlarıyla kampa girecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2 yıl sonra kritik hamle! Antalya'da belediye başkanlarıyla kampa girecek

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title