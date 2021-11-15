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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, şehit ve gazi aileleriyle buluştu

AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, şehit ve gazi aileleriyle buluştu

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

BİLECİK (AA) - AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

Pelitözü Gölpark'ta gerçekleşen kahvaltı programında konuşan Yıldırım, vatanı korumak için şehit ve gazi olanların haklarını asla ödeyemeyeceklerini söyledi.

Şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla birlikte olmaktan onur duyduğunu kaydeden Yıldırım, "Sizler bizim en önemli misafirlerimizsiniz. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin değerli aileleri sizler bizlerin emanetisiniz. Başta devletimiz ve milletimiz olmak üzere bizler, sizlerin kıymetini her daim bileceğiz ve asla unutmayacağız, her zaman yanınızda olacağız." dedi.

Türk milletinin vatanı için bayrağı için canını vermekten hiçbir zaman çekinmediğini vurgulayan Yıldırım, "Bugün burada bir araya gelebiliyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bu toprakları bizlere vatan yapanlara, onların yakınlarına, kahraman gazilerimize hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. Şehide saygı vatana saygıdır, şehidine, gazisine sahip çıkmayan vatanına hiç sahip çıkamaz." ifadesini kullandı.

Programa katılanlara teşekkür eden Yıldırım, konuklarıyla tek tek ilgilendi.

Gördükleri ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getiren katılımcılar ise özel günler haricinde de unutulmadıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

AK Parti İl Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, şehit ve gazi aileleriyle buluştu

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, şehit ve gazi aileleriyle buluştu

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, şehit ve gazi aileleriyle buluştu

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AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

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