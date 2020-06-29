AK Parti Beyşehir İlçe Teşkilatı'nın mahalle ziyaretleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Beyşehir İlçe Teşkilatı'nın mahalle ziyaretleri

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin, Beyşehir'e bağlı bazı mahalleleri ziyaret etti.

AK Parti Beyşehir İlçe Teşkilatı'nın mahalle ziyaretleri
29.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:36

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin, Beyşehir'e bağlı bazı mahalleleri ziyaret etti.

Başkan Elkin, beraberindeki Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Mızrak, ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyeleri ve partili belediye meclis üyeleri ile birlikte Gökçimen, Bayavşar, Esence, Yukarı Esence, Bayındır, İsaköy, Sarıköy ve Göçü Mahallelerini ziyaret etti.

Yerleşim merkezlerinde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Elkin ve partililer, vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde dinledi.

İlçe Başkanı Recep Elkin, yaptığı açıklamada, Beyşehir'e bağlı 67 mahalleye yönelik ziyaretlerin de aksatılmadan ve hız kesmeden devam edeceğini belirterek, "Nasıl ilçe teşkilatımızın kapısı bütün hemşerilerimize açık ise ben ve yönetim kurulu üyelerim de iç ve dış mahalleleri ile Beyşehir'in her zaman her yerinde hizmete hazır vaziyette olacağız." dedi.

Elkin, şunları kaydetti:

"İlçe teşkilatı olarak ziyaret etmiş olduğumuz mahalle sakinlerimiz kendilerini ziyaret etmiş olmamızdan dolayı yaşadıkları memnuniyeti dile getiriyorlar. İnşallah Allah nasip eder, ömrümüz olur bir aksaklık yaşamaz isek ben ve yönetim kurulu üyelerimiz görevimizin başında olduğumuz müddetçe mahallelerimizin tamamı ile bir bütün olan Beyşehir'in derdi ile dertlenip sevinci ile neşeleneceğiz. Hemşerilerimizin çalacağı kapısı, hizmetine talip kardeşleri, abileri, evlatları olacağız."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir Haber
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor Haber
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum Haber
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Haber
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi Haber
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi Haber
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Bitlis'te kaz yetiştiren ikili, kazancı nedeniyle herkese bu işi tavsiye ediyor
Bitlis'te kaz yetiştiren ikili, kazancı nedeniyle herkese bu işi tavsiye ediyor
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı!
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı!
Beşiktaş, Altınordu'dan Kerim Alıcı'nın transferine son noktayı koyacak
Beşiktaş, Altınordu'dan Kerim Alıcı'nın transferine son noktayı koyacak
Alevler içinde kalan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaptıklarıyla herkesi şaşırttı
Alevler içinde kalan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaptıklarıyla herkesi şaşırttı
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu
Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı
Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi
Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi
Sakatlıklar sonrası Fatih Terim'den çarpıcı öneri: VAR'ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir
Sakatlıklar sonrası Fatih Terim'den çarpıcı öneri: VAR'ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir
Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor
Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor
Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi
Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Demet Akalın Kenan Doğulu
Spor Yılmaz Vural Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Ivan Obradovic İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kaza Muğla Deprem Başakşehir
Şu an buradasınız: AK Parti Beyşehir İlçe Teşkilatı'nın mahalle ziyaretleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 11:36:24. #1.15#
title