AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Elkin'in mahalle ziyaretleri

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin, dış mahalle sakinleriyle buluştu.

Saha çalışmalarını sürdüren Elkin, beraberindeki partililerle birlikte ilçeye bağlı Doğanbey Mahallesi'ni ziyaret etti.

Burada faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek sohbet eden ve "hayırlı işler" temennisinde bulunan Elkin, kahvehanelerde de bir araya geldiği mahalle sakinleriyle hasbihal etti, talep ve sorunlarını dinledi.

Ziyaretlere, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Mızrak ile yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.