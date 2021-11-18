AK Parti Beypazarı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Beypazarı İlçe Danışma Meclisi toplantısı Belediye Halkevi'nde yapıldı.

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, toplantıda yaptığı konuşmada, bu programların ve etkinliklerin, birlikteliğin, kenetlenmenin en güzel örneklerinden olduğunu, bu inanç ve gayretle 2023 seçimlerinden de zaferle çıkacaklarını söyledi.

AK Parti MKYK üyesi Ahmet Gündoğdu da AK Parti iktidarları döneminde yapılan hizmetleri sıralayarak, 2023 seçiminin önemine vurgu yaptı.

Gündoğdu, "Partimizin her kademesi olarak 2023 seçimlerini önemsiyoruz ve bu seçimlerden de elbirliği içinde zaferle çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Muhammet Ali Kaldırım ve Şevket Aksoy, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Gençlik Kolları Başkanı İsmet Köse, Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yılmaz ile çok sayıda partili katıldı.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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