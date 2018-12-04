AK Parti Beşikdüzü İlçe Başkanı Demirci, Belediye Başkan Adaylığı İçin Görevinden İstifa Etti

Trabzon'un Beşikdüzü ilçe Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu'nun yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından AK Parti Beşikdüzü İlçe Başkanı Harun Demirci belediye başkan adaylığı için ilçe başkanlığı görevinden istifa etti.

2003 yılında AK Parti'ye katılan ve partinin çeşitli kademelerinden görev yaptıktan sonra 2009 yılının sonunda, mevcut ilçe başkanının istifasının ardından bu göreve atanan Harun Demirci, o tarihten bu zaman kadar ilçe başkanlığı görevini yürütüyordu. 2009-2014 yılları arasında da hem ilçe başkanlığı hem de İl Genel Meclisi üyeliği görevlerini birlikte başarıyla yürüten Demirci, Türkiye'de en uzun süreli ilçe başkanlığı yapanlardan birisi olarak ta biliniyor. AK Parti Beşikdüzü İlçe Başkanı Harun Demirci, Trabzon'un Beşikdüzü ilçe Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu'nun yeniden aday olmayacağını açıklamasının ilçe başkanlığı görevinden istifa etti. Demirci'nin Genel Merkez'den Belediye Başkanlığı adaylığı için işaret aldığı öğrenildi. - TRABZON