AK Parti Bayramlaşmasında Partililer Bir Araya Geldi

AK Parti İl Teşkilatı, Kurban Bayramı vesilesiyle bayramlaşma programında bayramlaştı. Yoğun katılımın olduğu bayramlaşmanın gündemini ise gelecek yıl yapılacak olan yerel seçimler oluşturdu.

AK Parti Teşkilat bayramlaşması Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Milletvekilleri Fahri Çakır ve Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, İlçe Belediye başkanları, İl Başkanı Hikmet Keskin, İl Yönetim Kurulu üyeleri ilçe teşkilatları, meclis üyeleri ve partililerin hazır bulunduğu bayramlaşmada eski vekiller Metin Kaşıkoğlu, Fevai Arslan ve Celal Erbay da katıldı.

AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin, katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, genel seçimlerde teşkilatın verdiği desteğe teşekkür etti.

Hikmet Keskin,"Bu önümüzdeki süreçte de yerel seçimlere aynı gayretle hazırlanıyoruz, sizin gözlerinizdeki inancı görüyorum. Bu partinin il başkanı olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Belediye Başkanı Dursun Ay da"Birliğimiz beraberliğimiz daim olsun" diyerek partililerin bayramını kutladı.

Törende ilçe teşkilatları adına Cumayeri İlçe Başkanı Musa Birdal, Belediye Başkanları adına Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici konuşma yaparak teşkilatın bayramını kutladılar.

Milletvekili Ayşe Keşir, önümüzde zorlu bir süreç olduğunu söylerken, teşkilatlara güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

Ayşe Keşir, "1 Eylül itibariyle seçim sattı mahallindeymiş gibi çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Aday belirleme süreci arkasından gelecek. Biz Cumhurbaşkanımızın bize görev verdiği seçim sandıklarımız için çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Mevcut partiler için seçime en hazır parti biziz. Adayın kim olduğu, meclis üyesi adaylarının kimler olduğu takip eden süreç içinde partimizin hem yerel hem merkezi ortak aklının işlemesiyle devam edecek" dedi.

Konuşmaların ardından bayramlaşma töreni sona erdi. - DÜZCE