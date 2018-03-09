AK Parti Bayındır İlçe Kongresi

AK Parti Bayındır ilçe teşkilatında Uğur Demirezen yeniden başkanlığa seçildi.

AK Parti Bayındır 6. Olağan Kongresi, belediye düğün salonunda yapıldı.

Kongrenin Divan Başkanlığını üstlenen İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Bayındır'ın AK Parti hizmetlerinden faydalanamadığını söyleyerek, "Değerli hemşerilerim inşallah 2019'da yeniden AK Partili bir belediye ile Bayındır'ı buluşturacağız. Bayındır özellikle bu geçmiş 4 yıllık dönemde maalesef beceriksiz bir yerel yönetimin eli altında." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli de kongredeki konuşmasında Bayındır'a 100 yataklı bir hastane yapımı için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Tek liste ile gidilen seçimde 400 delegeden 343'ünün oyunu alan Uğur Demirezen yeniden başkanlığa seçildi.

Demirezen, makam ve mevkilerin geçici olduğunu, asıl olanın millete hizmet olduğunu söyledi.