AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kolları, "Gençlik Buluşması" düzenledi
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AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kolları, "Gençlik Buluşması" düzenledi

AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kolları, 'Gençlik Buluşması' düzenledi
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da, AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kollarınca düzenlenen "Gençlik Buluşması"na AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Merve Nur Bağlan konuşmacı olarak katıldı.

Malatya'da, AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kollarınca düzenlenen "Gençlik Buluşması"na AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Merve Nur Bağlan konuşmacı olarak katıldı.

Çalık, Millet Bahçesi'nde düzenlenen söyleşide yaptığı konuşmada, gençlerin heyecanı, enerjisi, şevkinin ve umutlarının kendisi için en büyük güç kaynağı olduğunu belirtti.

AK Parti'nin gençlere siyasetin kapılarını açan, onlara güvenen ve fırsat veren parti olduğuna işaret eden Çalık, "Her şeyden önce siyasette gençlere alan açtık. Seçme, seçilme yaşını 18'e indirdik. Biliyorsunuz biz geldiğimizde 30'du sonra 25'e indirdik şimdi 18. Şu an TBMM de AK Parti Grubu'nda 30 yaş altı 5, 35 yaş altı 14 milletvekilimiz aşkla şevkle heyecanla aziz milletimize hizmet ediyor. Eğitimde en büyük bütçeyi gençliğe, geleceğimize ayırdık. Bugün Türkiye bütçesinin en büyük payını eğitim alıyor. Üniversite sayısını 76'dan 206'ya çıkardık, bütün illere üniversite götürdük." ifadelerini kullandı.

Çalık, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Dünyaya sesleniyorum beni Erdoğan'la karıştırmayın. Kuvayımilliye geleneğinden geliyorum" sözlerine tepki göstererek şöyle devam etti:

"Girdiği her seçimi kaybetmiş Kemal Kılıçdaroğlu merak etmeyin hiç kimse sizleri girdiği her seçimi kazanmış dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile karıştırmaz. Sizler önce Kuvayımilliyeci kimdir onu öğrenseniz iyi olur. Kuvayımilliyeci adam tankı görünce yanından sıvışıp kahve içerek vatanın darbeciler tarafından talan edilmesini televizyonlardan izlemez. Yaptığınız siyasetin Kuvayımilliye ruhu ile ne alakası var."

Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Merve Nur Bağlan ise büyük ve güçlü Türkiye yolunda gelişmeyi hazmedemeyenlere asla fırsat vermeyeceklerini bildirdi.

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de selamlama konuşması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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