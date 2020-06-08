AK Parti Batman İl Başkanı Gür, çiftçilerin sorunlarını dinledi
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AK Parti Batman İl Başkanı Gür, çiftçilerin sorunlarını dinledi

AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, Balpınar beldesini ziyaret ederek çiftçilerle bir araya geldi.

AK Parti Batman İl Başkanı Gür, çiftçilerin sorunlarını dinledi
08.06.2020 14:56 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:59

AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, Balpınar beldesini ziyaret ederek çiftçilerle bir araya geldi.

AK Parti Batman İl Başkanı Gür, Ilısu Barajının yükselmesiyle Segirka ve Zorköy'de sular altında kalan arazilerde ekim yapan vatandaşlarla görüştü. Gür, çiftçilerle bir araya gelerek sorun, talep ve önerilerini dinledi.

Gür daha sonra Balpınar Belde Belediye Başkanı Hüseyin Geylani ile bir araya gelerek Batman şehir merkezi ile belde arasındaki bağlantı yolu başta olmak üzere yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında yerinde incelemelerde bulunarak bilgi aldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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