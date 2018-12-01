AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Güneştekin, Coşkuyla Karşılandı

AK Parti'nin Batman Belediye Başkan adayı Murat Güneştekin, kentte gelişinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

AK Parti'den Batman Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Güneştekin, Batman Havalimanı'nda partililer ve vatandaşların yoğun katılımı ile karşılanmasının ardından konvoy eşliğinde AK Parti İl Başkanlığına geçti.

Burada konuşan Güneştekin, AK Parti'nin bir dava partisi olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teveccühü ile aday olduğunu söyledi.

Dünyada marka olmuş Ak belediyeciliği Allah'ın izniyle yıllardır ihmal edilmiş Batman'da hayata geçireceklerini kaydeden Güneştekin, şöyle konuştu:

"Batman'ı sizlerle imar edeceğiz. Batman'ı sözde değil, özde birlikte büyüteceğiz. Batman'ın sorunlarına hakimiz. Yıllarca bir sürü kamu yatırımı oldu ama sizlerin de bildiği üzere yerel ayağında hep bir eksiklik oldu. Son 2 senede kayyum belediyesi tarafından gözle görünür şekilde güzel hizmetler yapıldı. Bunların devamı niye olmasın. Biz hizmete sevdalıyız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere AK Parti yönetimi Batman'da yerel yönetimin güçlendirilmesi ve kente büyük hizmetlerin yapılması noktasında bize bu görevi verdi. Sizler de bize inanıp destek verirseniz Batman'ı hak ettiği yere getireceğiz. Bizim derdimiz halka hizmettir. Makam mevkiler geçicidir."