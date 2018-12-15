AK Parti Balıkesir İl Başkanlığında Yeni Dönem

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan'ın istifası üzerine görevi Ahmet Sağlam devraldı.

Sağlam, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle iki gün önce il başkanlığı görevinin tarafına tebliğ edildiğini söyledi.

Görevini layıkıyla yerine getirmeye çalışacağını belirten Sağlam, "Bundan sonraki nesillerimize vatanı ve milleti en iyi şekilde bırakabilmek adına hizmetleri yerine getirmeye çalışacağız. Amacımız, bu olmalı. Bu bilinçle, bu dava şuuruyla birlik ve beraberlik içinde inşallah elimizden geldiğince çalışacağız." diye konuştu.

Görevi AK Parti Balıkesir İl Başkan Vekili Yusuf Ziya Kısaer'den devralan Sağlam, daha sonra ilçe başkanları ve teşkilat üyeleriyle parti toplantı yaptı.