AK Parti Aydın Milletvekili Yavuz, Söke'yi ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AK Parti Aydın Milletvekili Yavuz, Söke'yi ziyaret etti

02.02.2021 12:15 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:18
AK Parti Aydın Milletvekili Yavuz, Söke'yi ziyaret etti

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Söke ilçesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Söke ilçesinde incelemelerde bulundu.

Söke Kaymakamı Soner Zeybek ve DSİ 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter ile Söke Çayı, Savuca Deresi ve Kocataş Deresi'ndeki incelemelerde bulunan Yavuz, gazetecilere, ilçenin sorunlarını çözme gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Söke Çayı'ndaki ıslah çalışmalarının ihaleye göre önümüzdeki yıl biteceğini aktaran Yavuz, inşaat kısmında da yüzde 70'lik bir ilerlemenin olduğunu ifade etti.

Yavuz, buradaki programdan sonra yapımı devam eden Sarıçay Barajı'nda incelemede bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özcan Özel Özgür Özel Haydar Akar Muharrem İnce
Magazin Ebru Yaşar Merve Dizdar Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Gönül Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu Marcel Tisserand İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Aydın Milletvekili Yavuz, Söke'yi ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 12:20:42. #1.14#
title