AK Parti Aydın Milletvekili Yavuz, Söke'yi ziyaret etti

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Söke ilçesinde incelemelerde bulundu.

Söke Kaymakamı Soner Zeybek ve DSİ 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter ile Söke Çayı, Savuca Deresi ve Kocataş Deresi'ndeki incelemelerde bulunan Yavuz, gazetecilere, ilçenin sorunlarını çözme gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Söke Çayı'ndaki ıslah çalışmalarının ihaleye göre önümüzdeki yıl biteceğini aktaran Yavuz, inşaat kısmında da yüzde 70'lik bir ilerlemenin olduğunu ifade etti.

Yavuz, buradaki programdan sonra yapımı devam eden Sarıçay Barajı'nda incelemede bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez