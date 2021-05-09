AK Parti Aydın Milletvekili Savaş; Sağlıklı ve mutlu yuvaların yapı taşı annelerdir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Aydın Milletvekili Savaş; Sağlıklı ve mutlu yuvaların yapı taşı annelerdir

AK Parti Aydın Milletvekili Savaş; Sağlıklı ve mutlu yuvaların yapı taşı annelerdir
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş 'Anneler günü' dolayısıyla yayınladığı mesajda "Sevginin, şefkatin, merhametin, fedakarlığın en güzel ve özel örneği anneliktir.

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş 'Anneler günü' dolayısıyla yayınladığı mesajda "Sevginin, şefkatin, merhametin, fedakarlığın en güzel ve özel örneği anneliktir. Peygamber Efendimizin Hadis-i Şeriflerine konu olmuş olan "Cennet, annelerin ayakları altındadır." ifadesi anneliğin ne kadar yüce bir anlam taşıdığının en anlamlı özetidir" diyerek mutlu bir ailenin yapı taşının anneler olduğunu söyledi.

Sağlıklı ve mutlu yuvaların yapı taşlarının anneler olduğunun unutulmaması gerektiğini belirten Ak Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, açıklamasında "Büyüklere hürmeti temel alan bir medeniyetin mensubu olarak özellikle annelerimizi üzecek her türlü davranıştan kaçınmamız gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bilakis annelerimize hayatımızda ne kadar önemli bir yerde olduğunu hissettirmeli, onları el üstünde tutmalıyız. Biliyoruz ki anne, evlatlarının en kıymetli sığınağıdır. Tam kapanma sürecinin yaşandığı, Kovid-19 pandemisi ile mücadele ettiğimiz bugünlerde, belki de anne özlemiyle yaşıyoruz. Ancak sadece bugün değil, her gün annelerimize olan sevgimizi, muhabbetimizi hissettirmemiz için bir vesile. Sabırla ve metanetle zor günleri atlattığımızda; annelerimizin ellerine koşacak, onlara kucak dolusu sevgimizle sarılacağız. Şehitlerimizin kıymetli emanetleri olan şehit annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, ahirete irtihal etmiş annelerimizi de rahmetle ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AK Parti'nin sildiği çizgi film videosuyla ilgili yeni iddia: Paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı
AK Parti'nin sildiği çizgi film videosuyla ilgili yeni iddia: Paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Faik Öztrak Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Tarkan Eda Ece Cansu Dere Şeyma Subaşı
Spor Diego Gökhan Töre Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AK Parti Aydın Milletvekili Savaş; Sağlıklı ve mutlu yuvaların yapı taşı annelerdir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 17:54:47. #1.16#

title