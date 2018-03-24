AK Parti Aydın Milletvekili Öz Açıklaması

AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, iki gün önce partisinin Umurlu Mahallesi'ndeki toplantı salonlarına taşlı saldırı yapıldığını belirterek, "Bizi sevindiren taraf bu işi yapan kişinin yakalanmış olması ve adli soruşturmanın şu an devam ediyor olmasıdır." dedi.

Saldırının yapıldığı toplantı salonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Milletvekili Öz, AK Parti olarak Aydın'da siyasetin siyasi kurallar içerisinde yapılması gerektiğine inandıklarını kaydetti.

Siyasetin siyasi nezakete dikkat edilerek yapılması gerektiğine işaret eden Öz, şöyle konuştu:

"İki gün önce Umurlu teşkilat binamızın camını kırdılar. Partimize yapılmış olan o saldırıya o zaman da tepkimizi göstermiştik. Bizi sevindiren taraf bu işi yapan kişinin yakalanmış olması ve adli soruşturmanın şu an devam ediyor olmasıdır. Birbirimizi eleştirirken dahi nezaket çerçevesinde yapıyoruz. Fiili tecavüz şeklindeki bu saldırıları kınıyoruz. Biz bu saldırıyı şu, bu yapmıştır demiyoruz. Bir siyasi partiye yapılan saldırının siyasi olduğu, siyasi rekabetin sonucu olduğunu tartışmaya gerek yok. Biz siyasi rakiplerimizi siyasi nezakete davet ediyoruz. Konunun ve gündemin Aydın'a yapılacak hizmetler olması gerektiğine inanıyoruz. Hizmette yarışa davet ediyoruz Aydın'daki partileri."

Öte yandan, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan A.A. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.