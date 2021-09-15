AK Parti Antalya Kadın Kolları'ndan yangınzedelere aşure ikramı - Haberler
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AK Parti Antalya Kadın Kolları'ndan yangınzedelere aşure ikramı

AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel
AK Parti Antalya Kadın Kolları'ndan yangınzedelere aşure ikramı

AK Parti Antalya Kadın Kolları tarafından Manavgat yangınlarında zarar gören vatandaşlara aşure ikram edildiAK Parti ilçe binası önünde düzenlenen aşure etkinliğine AK Parti Antalya Milletvekilleri Tuba Vural Çokal, İbrahim Aydın, Kemal Çelik, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz,...

AK Parti Antalya Kadın Kolları tarafından Manavgat yangınlarında zarar gören vatandaşlara aşure ikram edildi

AK Parti ilçe binası önünde düzenlenen aşure etkinliğine AK Parti Antalya Milletvekilleri Tuba Vural Çokal, İbrahim Aydın, Kemal Çelik, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz, Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, ilçe kadın kolları başkanları ile kadın kolları üyeleri katıldı.

Parti binası önünde kaplara konulan aşureler, yangından etkilenen mahallelerdeki vatandaşlara dağıtıldı.

Ayşe Keyik Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl düzenledikleri aşure etkinliğini bu yıl yangın afetinden dolayı Manavgat ilçesinde düzenlediklerini belirtti.

Her zaman vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Yılmaz, "Manavgat'ta afetten etkilenen mahallelerimizde, milletvekillerimizle birlikte vatandaşlarımızın hem dertlerini, sıkıntılarını dinleyip hem de aşurelerini ikram ettik." diye konuştu.

AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri
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Haber: AK Parti Antalya Kadın Kolları'ndan yangınzedelere aşure ikramı - Haberler
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