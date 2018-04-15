AK Parti Antalya İl Yönetimi Eğitim Kampına Girdi

AK Parti Antalya İl Yönetim Kurulu üyeleri, istişare, tanışma ve eğitim kampında bir araya geldi.

AK Parti Antalya İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 3 gün süren kampta yönetim kurulu üyeleri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve milletvekillerinden saha çalışmalarıyla ilgili çeşitli konularda bilgi aldı.

Kamp programına ilişkin açıklama yapan AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 10 Mart'ta gerçekleşen 6'ncı Olağan İl Kongresinin ardından tüm il yönetim kurulu üyeleri ve aileleriyle tanışma ve çalışmaları istişare etmek için bir araya geldiklerini bildirdi.

"Biz güçlü bir aileyiz" sloganıyla Serik ilçesinde gerçekleştirilen programda, 2019 seçimleri öncesi büyük AK Parti Antalya ailesiyle bir araya gelerek birlik ve beraberliklerini pekiştirdiklerini vurgulayan Taş, "İl yönetimi kurulu üyelerimizin ailelerini de bu programımız ile ilk kez sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve milletvekillerimizle buluşturduk. Ailelerimiz siyasette biz siyasetçilerin neler yaşadığını, nelerle karşılaştığını bakanımız ve milletvekillerimizin ağzından dinledi." dedi.

Tanışma ve istişarelerin yanında milletvekillerinin kendi alanlarıyla ilgili bilgi verdiğini belirten Taş, şunları kaydetti:

"Programımızın ilk gününde Atay Uslu vekilimiz göç ve uyum ile ilgili kapsamlı bir konuşma gerçekleştirdi. İkinci gün ise Hüseyin Samani vekilimiz ekip ruhu ile ilgili konuşarak yönetim kurulu üyelerimize birlikte nasıl hareket edilir, ekip halinde nasıl başarılı olunacağını anlattı. Bürokrasiden gelen İbrahim Aydın vekilimiz bürokrasiyi ve hükümetin yatırımlarını anlattı. Ardından Gökcen Özdoğan Enç vekilimiz iletişim teknikleri ile ilgili yönetimimizi ve ailelerini bilgilendirdi. Mustafa Köse vekilimizde ise teşkilatçılığın ne olduğunu ve 2019'da hem yerelde hem de başkanlık seçimlerinde teşkilat olarak nasıl başarılı olunacağıyla ilgili güzel bir bilgilendirme yaptı. Programımızın finali de Dışişleri Bakanımız sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun teşrifleriyle yaptık. Yoğun dünya gündeminin arasında her zaman Antalya teşkilatlarının yanında olan bakanımız bu programımızda da bizleri yalnız bırakmayarak yönetim kurulu üyelerimize kuruluşundan bugüne AK Partimizin içerisinden geçtiği süreçleri ve en yakın yol arkadaşlarından birisi olarak liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dava bilincini anlattı."