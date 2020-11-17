AK Parti Antalya İl Başkanı Taş: " Vekillik tartışmalarının takipçisiyiz"
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AK Parti Antalya İl Başkanı Taş: " Vekillik tartışmalarının takipçisiyiz"

17.11.2020 11:28 | Son Güncelleme: 17.11.2020 11:33
AK Parti Antalya İl Başkanı Taş: 'Vekillik tartışmalarının takipçisiyiz

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya Büyükşehir Belediyesinde yaşanan vekillik tartışmalarının takipçisi olacakları söyledi.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya Büyükşehir Belediyesinde yaşanan vekillik tartışmalarının takipçisi olacakları söyledi. " Bir başkanvekili var yetkisi yok, yetkisi olan başkanvekili ortada yok." diyen Başkan Taş, son günlerde yaşanan süreci hatırlatarak ortaya çıkan görevlendirme belgesinin sahte olup olmadığını ve bu konuyla ilgili bir işlem yapılıp yapılmadığını sordu.

13 Kasım tarihinde başlayan ve karşılıklı açıklamalar silsilesiyle yaşananlara sünger çekilmeye çalışıldığı iddia eden ve konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan İbrahim Ethem Taş, Mehmet Hacıarifoğlu'nun Başkan Böcek'in oğlu oğul Gökhan Böcek ile hastane önünde çakilen fotoğrafıyla işlerin şimdilik bir ölçüde hafiflediği ve tartışmaya sünger çekildiğini söyledi.

Söz konusu vekil değiştirme belgesinin, Hacıarifoğlu'nun iddia ettiği gibi sahte olup olmadığını soran Taş, " Sahteyse sorumlular hakkında ABB tarafından ve/veya Sn.Hacıarifoğlu tarafından açıklamasında ifade ettiği gibi idari soruşturmaya ve/veya herhangi bir suç duyurusuna konu edilmiş midir?" dedi.

Evrak sahte değilse ve Muhittin Böcek'in bilgisi dahilinde imzalanmışsa, İçişleri Bakanlığı görüşü doğrultusunda yetkisiz olarak tesis edilen idari işlemin iptali hakkında Hacıarifoğlu ve ABB Yönetimi tarafından idari yargıya başvurulup vurulmadığı da soran Başkan Taş, " Bu iki sorunun cevabı hayati önem taşımaktadır. Zira şu an ABB yetkili başkan vekilinin kim olduğu hususu hiç kimse tarafından net olarak bilinmemektedir. Bu kafa karışıklığını çözmek ABB İdaresinin en önemli görevidir." diye konuştu.

Muhittin Böcek'in imzaladığı belgenin sahte olması halinde bununla ilgili sorumlu kişi ve kişilerin sorumluluğuna gidilmemesi konusunun suç olan bir hareketin takipsiz bırakılması anlamına geldiği iddia eden başkan Taş, bunun vahim bir hata olmanın ötesinde "meydanı boş bulanın istediği gibi at koşturmasına" kapı aralayan bir anlam taşıdığını ileri sürdü.

Başkan İbrahim Ethem Taş şöyle devam etti: " Yok eğer belge sahte değilse, bu durumda da söz konusu idari işlem İdare Hukuku açısından her ne kadar yetki yönüyle sakat olsa da hukuken geçerlidir. Bunun iptali de ancak idare mahkemesinde açılacak yürütmeyi durdurma talepli bir iptal davası ile mümkündür. İçişleri Bakanlığı görüşü, her ne kadar hukuken doğru olsa da ismi üstünde bir görüştür. Mesele derhal idare mahkemesine intikal ettirilmeli ve en hızlı şekilde yürütmeyi durdurma kararı alınmalıdır. Aksi takdirde 23 Kasım'a kadar Başkan vekilliği Oktay Başaran'dadır. Mesele önemli ve hayatidir. Bu hukuki düğümün hukuki yollarla çözüldüğüne ilişkin bir açıklama bulunmamaktadır. O halde anlaşılıyor ki bu düğüm maalesef henüz çözülememiştir."

Yaşanan süreçte sağduyunun galip gelmesinin en büyük temennileri olduğunu hatırlatan Taş, Antalya'nın içine düştüğü durumun hukuki bir zeminde çözüme kavuşması gerektiği ve tüm AK parti teşkilatı ve tüm meclis üyeleriyle sürecin takipçisi olunacağını sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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