AK Parti Ankara Milletvekili İşler'in Kızılcahamam Ziyareti
AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kızılcahamam ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kızılcahamam ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Milletvekili İşler, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney'i ziyaretinde çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.
Başkan Güney, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Emrullah İşler, ardından AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar'ı ziyaret etti.
Acar, çalışmaları hakkında bilgi verdiği İşler'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.