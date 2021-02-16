AK Parti Ankara 7. Olağan İl Kongresi yarın gerçekleştirilecek
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AK Parti Ankara 7. Olağan İl Kongresi yarın gerçekleştirilecek

16.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:07
AK Parti Ankara 7. Olağan İl Kongresi yarın gerçekleştirilecek

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, partisinin Ankara 7. Olağan İl Kongresinde yeni bir tazelenme, yeni bir birliktelik ve 2023'ün Ankara'daki teşkilat kadrolarının oluşacağını söyledi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, partisinin Ankara 7. Olağan İl Kongresinde yeni bir tazelenme, yeni bir birliktelik ve 2023'ün Ankara'daki teşkilat kadrolarının oluşacağını söyledi.

Özcan, yarın Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kongre öncesi ilçe başkanları ile basın mensuplarına bilgi verdi.

Günlerdir Ankara Spor Salonu'nda kongrenin hazırlıklarını gerçekleştirdiklerini belirten Özcan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın fiziken katılacağı, maske, mesafe, temizlik kurallarına ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde sosyal mesafeli bir kongre gerçekleştireceğiz." dedi.

Ankara'da havanın soğuk ve yağışlı olduğuna işaret eden Özcan, teşkilat üyelerinin rahat bir şekilde kongreye ulaşabilmeleri temennisinde bulundu. Özcan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızla ve Genel Başkanımızla Ankara teşkilatlarımız bir araya gelecek. 7. Olağan Kongremizde yeni bir tazelenme, yeni bir birliktelik ve inşallah 2023'ün Ankara'daki teşkilat kadroları oluşacak. 25 ilçe başkanımızla burada beraberiz, hazırlıklarımızı da yerinde inceliyoruz. İnşallah yarın Ankara'daki teşkilat mensuplarımızla saat 12.00'de Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla kongremizi güçlü bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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