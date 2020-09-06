AK Parti Altınova'da Hasan Zafer, güven tazeledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Altınova'da Hasan Zafer, güven tazeledi

AK Parti Yalova Altınova İlçe Teşkilatı'nın 7. Olağan Genel Kurulu, partililerin büyük bir katılımıyla gerçekleştirildi.

AK Parti Altınova'da Hasan Zafer, güven tazeledi
06.09.2020 10:47 | Son Güncelleme: 06.09.2020 10:52

AK Parti Yalova Altınova İlçe Teşkilatı'nın 7. Olağan Genel Kurulu, partililerin büyük bir katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede mevcut Başkan Hasan Zafer, güven tazeledi.

AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer'in tek aday olduğu kongrede ilçe teşkilatının yeni yönetimi belirlendi. Altınova Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen AK Parti Altınova İlçe Kongresinde Hasan Zafer'in başkanlığında oluşturulan AK Parti Altınova İlçe Asil Yönetim Kurulu; Mustafa Yurt, Sultan Güroğlu, Oya Peker, Raci Akgün, Ebru Burtul, Gamze Palaşoğlu, İzzet Sancaktutan, Özkan Tekin, Erkan Uysal, Osman Aydın, Bülent Akyel, Feyzullah Haroğlu, Erdal Ayaz, Metin Bülbül'den oluştu.

Yedek üyelerde ise; Resul Ayyıldız, Adnan Çakır, Metin Tok, Mustafa Şenel, Haşim Öndül, Yaşar Teke, Ayşenur Vize ve Gülnur Ünal yer aldı.

Kongre sonunda AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş tarafından önceki dönem yönetim kurulu üyelerine İlçe Teşkilatı adına plaket verildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Faik Öztrak Angela Merkel Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Acun Ilıcalı Şevket Çoruh Demet Akalın
Spor Can Bartu Erol Bulut Burak Yılmaz Mauricio Lemos Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kız Bakan İşçiler Otomobil
Şu an buradasınız: AK Parti Altınova'da Hasan Zafer, güven tazeledi - Yalova
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.9.2020 11:04:40. #1.14#
title