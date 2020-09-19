AK Parti Alaşehir'de Başkan Demirel güven tazeledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Alaşehir'de Başkan Demirel güven tazeledi

AK Parti Alaşehir 7. Olağan Kongresinde mevcut başkan Yaşar Demirel güven tazeledi.

AK Parti Alaşehir'de Başkan Demirel güven tazeledi
19.09.2020 19:16 | Son Güncelleme: 19.09.2020 19:21

AK Parti Alaşehir 7. Olağan Kongresinde mevcut başkan Yaşar Demirel güven tazeledi.

AK Parti Alaşehir 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen kongrede 400 kayıtlı delegeden 357'si kongreye katılırken, kullanılan 240 oyun tamamını alan mevcut başkan Yaşar Demirel güven tazeledi. Kongreye AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı vepartililer katıldı.

Güven tazeleyen Başkan Yaşar Demirel'in yönetimi şu isimlerden oluştu: Hüseyin Boğa, Rıfat Doğanay, Ramazan Kersin, Kadir Demir, Ali Türkmen, Ali Harman, Mesut Duman, Nadire Yetiş, Osman Kaya, Fatih Meşe, Ahmet Kaygısız, Mehmet Manga, Halil Bircan, Yaşar Aktaş, Mehmet Sencer Türkmen, Mehmet Kayaslan, İsmail Aktağ, Halil İbrahim Erdal, Ramazan Turgut Bakay, Süleyman Çinar, M. Hüseyin Çamlıbel, Sevilay Çakın, Emine Aykanat, Senem Aydın, Kazım Mert Kavala, Ayşe Türkekul, Ali Yavuz, İbrahim Kömbeci ve Ahmet Moralı - MANİSA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Hulusi Akar Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Erol Mütercimler
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Demet Akalın Bülent Ersoy
Spor Babel Tamer Tuna Arda Turan Mbaye Diagne Mehmet Özdilek
Daha Fazla Adana Bursa İzmit Fransa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Alaşehir'de Başkan Demirel güven tazeledi - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 19:23:55. #1.14#
title