AK Parti Akçadağ ilçe kongresi yapıldı Malatya'da, AK Parti'nin 7. Olağan Akçadağ İlçe Kongresi'nde yeni başkan Nuri Karadaş oldu.

Malatya'da, AK Parti'nin 7. Olağan Akçadağ İlçe Kongresi'nde yeni başkan Nuri Karadaş oldu.

Akçadağ Belediyesi Sosyal Tesisler'de gerçekleştirilen kongreye AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Koordinatörü 23. dönem Bingöl Milletvekili Yusuf Çoşkun, Battalgazi, Yeşilyurt, Darende ilçe .elediye başkanları, AK Parti Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe teşkiatı başkan ve yöneticileri ile üyeler ve vatandaşlar katıldı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan AK Parti Malatya il Başkanı İhsan Koca, "Akçadağ'a partimize göstermiş olduğu bu teveccühten dolayı teşekkür ediyorum. Akçadağ her zaman olduğu gibi partimize reisimize sahip çıkmıştır. Bu kongrede bu kadar iştirak olması bundan sonrada partimize, reisimize sahip çıkacağının göstergesidir" dedi.

Aday adayları ile daha önce bir kaç defa bir araya geldiklerini kaydeden Koca, "Son durum nedir bende bilmiyorum, 19 aday adayı 'bende bu yarışta varım' dedi. Bugün kaç adayla yarışacağımız hep beraber görmüş olacağız. Burada Akçadağlı hemşerilerimiz, partimizi,genel başkanımızı temsil edecek ilçe başkanımızı kendi iradeleri seçecekler. Hiç bir şekilde üst kademeden bir müdahale söz konusu değil bugün Akçadağlı delegelerimiz kendi başkanlarını kendileri seçecek. Belki de bu güzel tablo ile bu güzel yarışında güzel sonuçlanması ile Türkiye'ye örnek olabilecek bir kongre gerçekleştirmiş olacağız inşallah buda Akçadağ' yakışır" diye konuştu

Protokol konuşmaların ardından kongrede, Demet Keleş, Emrah İnce, Osman Güde, Nuri Karadaş ile Turgay Güneş başkanlık için yarıştı.

Delegelerin yoğun katılım gösterdiği kongre de yapılan oylamada ise en çok oyu alan Nuri Karadaş başkan olarak seçildi. - MALATYA

Kaynak: İHA