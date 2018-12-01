AK Parti Adayı Yunus Baydar'a Coşkulu Karşılama

AK Parti'nin yerel seçimlerde Ardahan Belediye Başkanlığına aday gösterdiği Yunus Baydar, kentte coşkuyla karşılandı.

AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda Ardahan Belediye Başkanlığına adaylığı açıklanan Baydar, Milletvekili Orhan Atalay ile Ankara dönüşü Ardahan Üniversitesi kavşağında karşılanması sonrası başlayan konvoy eşliğinde parti binasına geldi.

Burada davul zurna eşliğinde karşılanan Baydar, partililer ve vatandaşlarla tokalaştı.

Baydar, yaptığı konuşmada, 31 Mart gecesindeki zaferi hep birlikte taçlandıracaklarını söyledi. Bu dava hizmet davasıdır diyen Baydar, "Hiç bir zaman partizanlık yapmadım, hiç bir zaman hemşehrilerimizi ötekileştirmedik. Bugün Allah'ın izni ile çıktığımız bu yolda öyle bir günahın müsebibi olmayacağız. Bizim Ardahan'la ilgili hayallerimiz var, bizim Ardahan'la ilgili sevdamız var ve başkaları gibi makam, mevki sevdam olmadığına sizler de şahitsiniz. Sadece ben değil tüm Ardahan belediye başkanı olacak. Herkes konuşup derdini anlatacak. En önemlisi gönül belediyeciliği yapacağız, gönüllerde olacağız. Hep beraber belediyecilik yapacağız." dedi.

Mevcut Belediye Başkanı Faruk Köksoy ise yaptığı konuşmada 10 yıl boyunca Ardahan'a hizmet etmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, "Bu şerefli görevi ve bir çok hizmeti, projeyi hayata geçirme fırsatını veren başta Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza, Genel merkezimize, tüm teşkilat mensuplarımıza, Milletvekillerimize, il başkanlarımıza ve bize her türlü desteği veren, yanımızda duran ve bir çok sıkıntıya katlanan siz değerli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Sizlere şükran borçluyum. Davamız memleket davasıdır ve bu dava sürecinde şükürler olsun ki 10 yıl boyunca hizmet ettik. Şimdi de çok değerli eski il başkanımız Yunus Baydar'ı teşkilatımız Belediye Başkan adayı olarak göndermiştir. Kendisini tebrik ediyorum ve Allah'tan hayırlı başarılar diliyorum." şeklinde konuştu. - ARDAHAN